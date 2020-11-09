В Анжеро-Судженске заработал новый компьютерный томограф

Современный компьютерный томограф стоимостью около 35 млн рублей установили в городской больнице в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Около 500 тыс. рублей было выделено из областного бюджета на ремонт кабинета мультиспиральной компьютерной томографии и установку дополнительной вентиляции.

Как рассказала главный врач Анжеро-Судженской городской больницы Ольга Козлова, ранее в медучреждении был 16-срезовый КТ. Сейчас закуплен 64-срезовый аппарат, который делает снимки более высокого качества всего за несколько секунд. Для работы на новом оборудовании рентгенологи и рентгенолаборанты прошли специальное обучение.