В Анжеро-Судженске заработал новый компьютерный томограф

Современный компьютерный томограф стоимостью около 35 млн рублей установили в городской больнице в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Около 500 тыс. рублей было выделено из областного бюджета на ремонт кабинета мультиспиральной компьютерной томографии и установку дополнительной вентиляции.
Как рассказала главный врач Анжеро-Судженской городской больницы Ольга Козлова, ранее в медучреждении был 16-срезовый КТ. Сейчас закуплен 64-срезовый аппарат, который делает снимки более высокого качества всего за несколько секунд. Для работы на новом оборудовании рентгенологи и рентгенолаборанты прошли специальное обучение.
09/11/2020
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