В Анжеро-Судженске женщина похитила сбережения у пациентки медучреждения

В дежурную часть ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу обратилась 70-летняя пациентка медицинского учреждения. По словам пенсионерки, неизвестный похитил у нее 17 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 56-летняя пациентка того же медицинского учреждения, соседка потерпевшей по палате. Зная, где пожилая женщина хранит наличные, злоумышленница похитила их и самовольно покинула медицинское учреждение. Украденные деньги она потратила.

В отношении подозреваемой следователем ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы.