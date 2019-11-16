В Анжеро-Судженске женщина похитила сбережения у пациентки медучреждения

В дежурную часть ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу обратилась 70-летняя пациентка медицинского учреждения. По словам пенсионерки, неизвестный похитил у нее 17 000 рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 56-летняя пациентка того же медицинского учреждения, соседка потерпевшей по палате. Зная, где пожилая женщина хранит наличные, злоумышленница похитила их и самовольно покинула медицинское учреждение. Украденные деньги она потратила.
В отношении подозреваемой следователем ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы.
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