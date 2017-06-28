В Белове бойцы Росгвардии спасли мужчину от кровопотери

Экипаж Росгвардии Беловского филиала вневедомственной охраны в составе старшины полиции Дмитрия Савина и сержанта полиции Дмитрия Еловского прибыл на улицу Октябрьская. Бойцы получили сигнал, что у подъезда многоквартирного дома лежит неизвестный мужчина, истекающий кровью.

«На месте уже работала бригада скорой помощи,- рассказывает Дмитрий Еловский. – Они перебинтовывали мужчину, который перерезал себе на руке вены. Таким образом, 60-летний местный житель отреагировал на расставание с возлюбленной».

Пострадавший требовал прекратить оказание помощи и отказывался от госпитализации. Врачи были вынуждены ограничиться перевязкой. Получив письменный отказ, бригада скоро помощи отправилась на очередной вызов.

После отъезда медиков мужчина сорвал перевязочные бинты. Кровотечение возобновилось с новой силой. Убитый горем беловчанин повторял, что не хочет больше жить. За происходящим в алкогольном опьянении равнодушно наблюдала бывшая сожительница пострадавшего. Бойцы твердо решили помочь кузбассовцу. Они убедили мужчину одуматься. Для остановки кровотечения стражи порядка использовали жгут, после чего бойцы повторно вызвали бригаду скорой помощи.

До приезда медиков стражи порядка следили за состоянием мужчины, который успел потерять много крови. Беловчанин был доставлен в больницу. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.

Для дальнейшего разбирательства бойцы Росгвардии доставили виновницу любовной драмы в отдел полиции.