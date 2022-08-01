В Белове грузовым поездом травмирован 32-летний мужчина

В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово поступило сообщение о том, что в районе железнодорожной станции Белово грузовым поездом травмирован человек. Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что пострадавшим является 32-летний местный житель, который, по предварительным данным, в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина направлялся в сторону своего дома и, пренебрегая мерами безопасности, перешел железнодорожные пути в неустановленном для этого месте и присел на насыпь в опасной близости от рельсов.

Машинист локомотива, увидев сидящего рядом с железнодорожным полотном человека, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в одно из медицинских учреждений города Белово.

Транспортная полиция напоминает о необходимости соблюдать правила поведения на объектах железнодорожного транспорта. Переходить железнодорожные пути следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров. Необходимо помнить, что нахождение на объектах железнодорожного транспорта в состоянии опьянения повышает риск опасных для жизни и здоровья происшествий.