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В Белово росгвардейцы поблагодарили пенсионера, который выдал незарегистрированное оружие и боеприпасы

    В Белово инспекторы лицензионно-разрешительной работы кузбасской Росгвардии выразили благодарность 67-летнему местному жителю. Пенсионер добровольно выдал незаконное охотничье ружье и патроны к нему. По словам мужчины, сверток с оружием и боеприпасами он обнаружил на территории гаражного кооператива.

    Зная из СМИ о проводимой в области профилактической операции, пенсионер решил сдать опасную находку правоохранителям. По предварительной информации, незарегистрированным оружием является двуствольное ружье ТОЗ-БМ 16 калибра и двадцать патронов к нему. В настоящий момент проводится проверка, по окончанию которой может быть принято решение о выплате пенсионеру денежного вознаграждения в размере 7 100 рублей.

    Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
05/02/2020
Общество
Белово
Новости Кузбасса

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