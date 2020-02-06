В Белово росгвардейцы задержали пьяного водителя

Ночью в Белово экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в круглосуточный магазин по улице 3 микрорайон. Продавец сообщила стражам правопорядка, что один из покупателей с признаками алкогольного опьянения, покинув торговую точку, сел за руль автомобиля «Шеврале Нива» и уехал в сторону центра города.

Выяснив приметы и госномер машины, бойцы отправились на поиски опасного водителя. На улице Юбилейная стражи правопорядка заметили разыскиваемый автомобиль, который вилял из стороны в сторону и создавал опасность для других участников движения. Экипаж остановил транспортное средство для проверки. Водителем оказался 39-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. Стражи правопорядка выяснили, что задержанный ранее уже был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и лишен водительского удостоверения.

Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали водителя правоохранителям.