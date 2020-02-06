Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Белово росгвардейцы задержали пьяного водителя

    Ночью в Белово экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в круглосуточный магазин по улице 3 микрорайон. Продавец сообщила стражам правопорядка, что один из покупателей с признаками алкогольного опьянения, покинув торговую точку, сел за руль автомобиля «Шеврале Нива» и уехал в сторону центра города.

    Выяснив приметы и госномер машины, бойцы отправились на поиски опасного водителя. На улице Юбилейная стражи правопорядка заметили разыскиваемый автомобиль, который вилял из стороны в сторону и создавал опасность для других участников движения. Экипаж остановил транспортное средство для проверки. Водителем оказался 39-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. Стражи правопорядка выяснили, что задержанный ранее уже был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и лишен водительского удостоверения.

Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали  водителя правоохранителям.

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
06/02/2020
Происшествия
Белово
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кемеровчанка сломала соседке палец из-за открытого в подъезде окна
40-летняя жительница одной из многоэтажек в Ленинском районе Кемерова получила травму в результате...
В Новокузнецке на Пионерском эвакуатором распугали припарковавшихся
Жалобы и обращения в ГИБДД Новокузнецка по данным фактам приходят ежедневно.
Житель Новокузнецка осуждён за 14 краж в общественном транспорте
В Новокузнецке вынесен приговор по уголовному делу, возбуждённому в отношении ранее судимого 40-...
В Новокузнецке пожарные спасли из горящей многоэтажки троих человек
Еще до прибытия огнеборцев из дома самостоятельно вышли 20 человек, а троим жильцам понадобилась...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus