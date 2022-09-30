В Белове транспортные полицейские обследовали опасные участки на железнодорожной дороге

С начала 2022 года на участке обслуживания линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово произошло 12 фактов травмирования граждан, из них 10 со смертельным исходом.

Сотрудники линейного отдела, совместно с представителями Беловской дистанции пути, провели профилактические рейды для предупреждения травматизма в местах, где пешеходы наиболее часто нарушают правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

В ходе проведенного мероприятия транспортные полицейские обследовали перегон станций Белово – Бочаты на предмет несанкционированного прохода граждан через железнодорожные пути возле объектов железнодорожного транспорта, и проверили остановочные платформы на наличие предупреждающих знаков и пешеходных переходов. В ходе проверки установлено, что на остановочной платформе Улус отсутствуют пешеходные переходы и предупреждающие знаки. На перегоне станций Артышта-1 – Бочаты выявлено повреждение заграждения, а на перегоне станций Черкасов Камень - Красный камень обнаружен установленный несанкционированный переход через железнодорожные пути.

По окончанию профилактических рейдов на обследуемых участках комиссией принято решение восстановить металлическое ограждение, а также установить информационные щиты и плакаты, предупреждающие об опасности.

Как правило несанкционированные переходы совершаются гражданами, путь к дому которых лежит через железнодорожное полотно. Транспортная полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Переходить железнодорожные пути следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров. Если вы прослушиваете музыку, при подходе к железнодорожным путям необходимо выключить воспроизведение, снять наушники, а также объемные и ограничивающие обзор капюшоны.

Фото линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово