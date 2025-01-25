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В Белове транспортные полицейские присоединились к Всероссийской акции «Студенческий десант»

Сотрудники линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово совместно с членом общественного совета в ходе акции «Студенческий десант» познакомили студентов Беловского института (филиала) Кемеровского Государственного Университета с работой транспортной полиции.

Старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних майор полиции Ксения Мочалова напомнила будущим юристам  о правилах безопасного поведения на объектах транспорта, в социальных сетях, о деятельности экстремистских организаций, недопустимости репостов сообщений, содержащих запрещенный контент, и напомнил об ответственности, наступающей за пропаганду и публичные призывы к насилию.   Сотрудник кадрового подразделения, специалист профессиональной подготовки - Кирилл Никешин рассказал об особенностях обучения в высших учебных заведениях системы МВД России и о правилах приема на службу, остановился на специфике деятельности различных подразделений транспортной полиции.  В ходе обзорной экскурсии по линейному отделу гости увидели работу эксперта-криминалиста по поиску, изъятию следов и объектов для криминалистических исследований, узнали об особенностях дактилоскопии и сами побывали в роли экспертов, разыскивая следы пальцев рук на различных предметах.   Фото: ЛО МВД на транспорте

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
25/01/2025
Общество
Белово
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