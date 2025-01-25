В Белове транспортные полицейские присоединились к Всероссийской акции «Студенческий десант»

Сотрудники линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово совместно с членом общественного совета в ходе акции «Студенческий десант» познакомили студентов Беловского института (филиала) Кемеровского Государственного Университета с работой транспортной полиции.

Старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних майор полиции Ксения Мочалова напомнила будущим юристам о правилах безопасного поведения на объектах транспорта, в социальных сетях, о деятельности экстремистских организаций, недопустимости репостов сообщений, содержащих запрещенный контент, и напомнил об ответственности, наступающей за пропаганду и публичные призывы к насилию. Сотрудник кадрового подразделения, специалист профессиональной подготовки - Кирилл Никешин рассказал об особенностях обучения в высших учебных заведениях системы МВД России и о правилах приема на службу, остановился на специфике деятельности различных подразделений транспортной полиции. В ходе обзорной экскурсии по линейному отделу гости увидели работу эксперта-криминалиста по поиску, изъятию следов и объектов для криминалистических исследований, узнали об особенностях дактилоскопии и сами побывали в роли экспертов, разыскивая следы пальцев рук на различных предметах. Фото: ЛО МВД на транспорте