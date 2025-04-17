В Белове транспортные полицейские привлекли к административной ответственности пассажира за нарушение общественного порядка в поезде

В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Белово поступило сообщение о том, что к прибывающему пассажирскому поезду сообщением Новокузнецк-Москва требуется наряд полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров. Сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции установили, что 56-летний житель города Омска с видимыми признаками алкогольного опьянения в пути следования вел себя вызывающе, выражался грубой нецензурной бранью. На замечания и требования работников поездной бригады прекратить противоправные действия мужчина не реагировал. В связи с этим начальник поезда отказал пассажиру в дальнейшем проезде. Транспортные полицейские задержали нарушителя общественного порядка и доставили в дежурную часть.

Фото: ЛО МВД РФ на транспорте