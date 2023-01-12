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В Белове транспортные полицейские провели экскурсии для детей на железнодорожном вокзале

Сотрудники линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово совместно с представителями структурных подразделений железной дороги и Управлениея молодежной политики администрации Беловского Городского Округа провели совместное мероприятие по профилактике травматизма на железнодорожном транспорте.

В рамках мероприятия начальник отделения по делам несовершеннолетних майор полиции Кристина Леоненко напомнила ребятам, что железная дорога - это зона повышенной опасности. Она рассказала, о том, где можно переходить железнодорожные пути, где находится пешеходный мост и настилы. При переходе железнодорожных путей необходимо соблюдать сигналы светофоров, а также выключить музыку, снять наушники и ограничивающие обзор капюшоны.

Помощник начальника вокзала Наталья Федорова продемонстрировала работу "Умного вокзала". Ребята познакомились с работой информационных экранов, а также с действиями сотрудников подразделений железной дороги, изучили, как функционирует железнодорожный вокзал города Белово.

В рамках акции специалист отдела психологической помощи подросткам и молодежи Управления молодежной политики Алена Брежнева  провела с ребятами экскурсию в краеведческом музее, где ребята узнали много интересного об истории родного города.

В завершении встречи транспортные полицейские вручили подросткам памятки о правилах поведения на объектах транспорта.

 

Фото линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово

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Общество
Белово
kuzbassnews.ru
12/01/2023
Образование
Общество
Белово

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