В Белове транспортные полицейские провели зарядку со стражем порядка для детей, отдыхающих в оздоровительном лагере

В детском оздоровительном лагере «Магистраль» сотрудники транспортной полиции линейного отдела МВД России на станции Белово, совместно с членом общественного совета Яной Кузюковой провели Всероссийскую акцию «Зарядка со стражем порядка». После увлекательной разминки дети соревновались в спортивных состязаниях, таких как перетягивание каната, а также в упражнениях на ловкость, где они смогли продемонстрировать свои спортивные таланты.



Инспекторы по делам несовершеннолетних линейного отдела Марина Комарова и Надежда Каменева объяснили ребятам, как важно заниматься спортом и привели примеры того, как здоровый образ жизни помогает человеку гармонично развиваться, воспитывает и укрепляет такие качества как воля и целеустремленность. Ребятам также напомнили о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.



«Занятие спортом необходимо каждому ребенку. Оно способствует гармоничному развитию, укрепляет иммунитет. Помимо этого спорт дисциплинирует детей и развивает силу воли. Я считаю, что проведение таких акций необходимо и очень рада, что смогла принять в ней участие» - пояснила член общественного совета Яна Кузюкова.

Подводя итоги встречи, транспортные полицейские поблагодарили ребят за активное участие в зарядке, отметив их стремление к здоровому образу жизни.

Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО