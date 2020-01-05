В Белово и в Гурьевском районе пройдут национальные праздники

6 января (14:00) в деревне Чуваш-Пай Гурьевского района состоится театрализованная программа «Сурхури» — чувашское Рождество.

Традиционно праздник отмечается в период зимнего солнцестояния, когда день начинал прибывать и может отмечаться целую неделю. Национальный праздник нового года совпадает с христианским Рождеством (Раштав по-чувашски) и продолжается до Крещения (Кашарни). Во время празднования Сурхури с гостями праздника будут проводится обряды, призванные обеспечить хозяйственные успехи, благополучие людей, хороший урожай и приплод скота в новом году.

В театрализованном представлении участвуют дети, которые обходят подворья, распевают песни о наступлении нового года, поздравляют односельчан с праздником. Хозяева домов встречают ребят у распахнутых ворот, приглашают в дом и угощают специально для праздника испеченными пирожками, колобками (йавача), сладостями, орехами и непременно — жареным горохом.

Ребята под музыку будут петь песни-заклинания с пожеланиями хозяевам благополучия, доброго урожая, обильного приплода скота. При этом детвора с приговорками осыплет щедрых хозяев, а также молодняк домашнего скота жареным горохом. В гостеприимных дворах будут играть в национальные игры, исполнять чувашские песни и танцы.

7 января в сельском Доме культуры деревни Шанда этого же района стартуют национальные телеутские вечерки «Кёлёдо».

Народное гуляние — «Кёлёдо» будет проходить в течение нескольких дней: 7, 11, 14 и 19 января (20:00). Участники праздника договариваются до начала мероприятия, в каком составе придут. При этом все будут соблюдать обязательное условие — каждый приходит ряженым, головы и лица участников скрыты под платками.

При каждой встрече такой группы, звучит телеутская плясовая, участники начинают приплясывать, зрители должны угадать, кто скрыт под платком. Визит такой группы, как правило, происходит спонтанно. Участники групп могут меняться на протяжении всего праздника. Также неотъемлемой частью праздника являются оригинальные поздравления гостей с праздником, приготовленные угощения и танцы.

18 января в клубе «Телеут» в Белово пройдет национальный телеутский праздник «Пельменек».

По старинному обычаю в этот день телеутские семьи собираются вместе стряпать пельмени. Все желающие приходят в национальных костюмах и под обрядовые песни лепят пельмени в форме полумесяца, в начинку, кладется несколько монет.

Кому из гостей монета попадется, у того, согласно поверью, сбудется самое сокровенное желание. По древним телеутским традициям мероприятия начинается с обряда «Освящение огня», после которого участники могут подойти к священной березе «Сомо» и повязать разноцветные ленты с пожеланием. У телеутов бытует поверье о том, что священная береза помогает исполнить все самые заветные желания. Гости праздника будут стряпать пельмени, рассказывать легенды и сказки, отгадывать загадки, петь национальные песни.

Фото: пресс-служба АКО