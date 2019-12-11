В Белово ликвидировали опасные снежные горки

В Белово инспекторы ГИБДД и коммунальщики ликвидировали опасные снежные горки.
На улицах Октябрьской и Каховской живущие по близости дети приспособили для катания естественные склоны, засыпанные снегом. Также юные пешеходы приспособили для зимних забав и пандус около кинотеатра «Рубин». Дети не задумались о том, что эти стихийные горки выходят на проезжую часть, и, съехав по ним, можно попасть под колеса проезжающих автомобилей.
Информация о местах опасных детских развлечений была передана в коммунальные службы. Их работники приняли оперативные меры по ликвидации стихийных спусков и обработке их противогололедными материалами.
Сотрудники Госавтоинспекции и представители муниципалитетов проводят регулярные рейды и объезды, в ходе которых уделяется внимание выявлению таких «стихийных» мест зимних забав.
Фото: пресс-служба АКО
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