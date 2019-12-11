В Белово ликвидировали опасные снежные горки

Владислав Третьяк сделал подарок Сергею Цивилёву Легендарный хоккеист уже успел встретиться с губернатором Сергеем Цивилёвым. На встрече Третьяк...

Экс-главе ГИБДД Кузбасса отказали в смягчении наказания В результате жесткого столкновения погибли четыре девушки, которые были пассажирками Toyota Premio...

Кузбассовец убил приятеля и утопил его тело в реке Застолье переросло в конфликт, затем в драку, в ходе которой обвиняемый несколько раз ударил...