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В Белово ликвидировали опасные снежные горки

В Белово инспекторы ГИБДД и коммунальщики ликвидировали опасные снежные горки.
 На улицах Октябрьской и Каховской живущие по близости дети приспособили для катания естественные склоны, засыпанные снегом. Также юные пешеходы приспособили для зимних забав и пандус около кинотеатра «Рубин». Дети не задумались о том, что эти стихийные горки выходят на проезжую часть, и, съехав по ним, можно попасть под колеса проезжающих автомобилей.

Информация о местах опасных детских развлечений была передана в коммунальные службы. Их работники приняли оперативные меры по ликвидации стихийных спусков и обработке их противогололедными материалами.

Сотрудники Госавтоинспекции и представители муниципалитетов проводят регулярные рейды и объезды, в ходе которых уделяется внимание выявлению таких «стихийных» мест зимних забав.


Фото: пресс-служба АКО

Общество
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kuzbassnews.ru
11/12/2019
Общество
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