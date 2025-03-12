В Белово перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в применении насилия к сотруднику полиции

В прокуратуре Белово утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья и угрозу применения насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).



По версии следствия, в декабре 2024 года сотрудники полиции прибыли по заявлению женщины о бытовом конфликте с сыном в один из домов города Белово. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на требование полицейских проследовать с ними в отдел полиции для

составления административного материала нанес одному из них удар в область груди, а также неоднократно угрожал применить физическое насилие, используя подручные предметы – кувалду и деревянную биту, активно замахиваясь ими. Сотрудниками полиции противозаконные действия нападавшего были пресечены.



Обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.



Уголовное дело направлено в Беловский городской суд для рассмотрения по существу.

Фото: пресс-служба прокуратуры области