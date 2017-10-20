В Белово полицейские вернули хозяйке кота

В беловскую полицию обратилась местная жительница, которая попросила помощи в поисках ее кота породы «невская маскарадная» по кличке Буран. Женщина пояснила, что несколько дней назад выпустила животное погулять, но домой Буран так и не вернулся. Пропажа любимца стала стрессом для всей семьи, вследствие которого дочь заявительницы от переживаний даже потеряла голос. Хозяйка решила, что кот мог быть похищен. Сумму причиненного материального ущерба беловчанка оценила в 30 000 рублей.

Полицейские провели поквартирный обход в доме, где проживает заявительница. Пока они опрашивали соседей, которые могли видеть похитителя животного, его хозяйка вновь обратилась в дежурную часть и сообщила, что неизвестные принесли кота под дверь, нажали на дверной звонок и убежали. Буран находился в отличном состоянии, был сыт и чист, то есть все это время содержался в домашних условиях. Владелица, которая вновь обрела любимого питомца, предположила, что злоумышленников, присвоивших кота, напугало внимание полицейских к данному инциденту, и они предпочли тайно вернуть животное.

От дальнейшего разбирательства горожанка отказалась. Она поблагодарила беловских полицейских, которые отнеслись к ее проблеме с искренним участием и неравнодушием.