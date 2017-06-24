В Белово полицейский спас девочку, провалившуюся в глубокую яму

В беловскую полицию обратился за помощью 60-летний мужчина, у которого пропала внучка, опекуном которой он является.

10-летняя девочка по состоянию здоровья практически не выходит из дома, и за ней необходим круглосуточный контроль. По этой же причине она плохо ориентируется на местности и не сможет найти дорогу домой.

Оперуполномоченный отделения по раскрытию преступлений против личности отдела уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Беловский» лейтенант полиции Николай Шейко выехал к месту жительства девочки сразу после поступления сигнала. Пока заявители и их соседи вели поиски в частном секторе, где пропал ребенок, сотрудник полиции начал прочесывать территорию близ полевой дороги. Медленно двигаясь по ней на автомобиле с открытыми окнами, оперативник услышал слабый крик ребенка, зовущего на помощь.

Лейтенант Шейко остановил машину и побежал в сторону, откуда шел звук. Спустя время полицейский увидел глубокую яму, заросшую крапивой в рост человека, где стоял перепуганный ребенок. Он спрыгнул к девочке, взял ее на руки и вытащил наверх. Сама бы она оттуда выбраться не сумела.

Полицейские выяснили, что до момента исчезновения девочка под присмотром бабушки гуляла в ограде дома. Женщина отвлеклась на работу в огороде и уже через несколько минут обнаружила отсутствие внучки. Сначала опекуны ребенка пытались найти внучку своими силами, но спустя два часа безрезультатных поисков обратились в полицию.

Сотрудник уголовного розыска Николай Шейко доставил ребенка домой.