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В Белово прошел областной этап чемпионата России по лазертагу

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов в шести возрастных категориях. Тяжинский округ представляли три команды. В возрастной категории 13-14 лет команда «Барс» (Елена Крохина, Андрей Крохин, Роман Жернаков, Михаил Исайчиков, Кирилл Рубан) стали чемпионами, заняв первое место.
Также чемпионами области стали бойцы команды 22+ «Ирбис» (Александр Крохин, Татьяна Крохина, Виктор Марковцев, Дмитрий Епанчинцев, Данил Пахомов).
В возрастной категории 15-17 лет команда «Поколение Х» (Максим Крохин, Роман Тупиков, Кирилл Зашихин, Варвара Михайлова, Анатолий Глобин, Святослав Марьин, Елена Крохина) вышла на второе место.

Спорт
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kuzbassnews.ru
28/02/2023
Спорт
Белово
Тяжин
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