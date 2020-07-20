В Белово стартовала областная акция «1 сентября — каждому школьнику»

Власти Новокузнецка стали чаще наказывать граждан за правонарушения Подведены итоги работы административных комиссий за первое полугодие: в этот промежуток составлено...

В Кемерове выросло число заболевших коронавирусом В оперштабе назвали число заболевших коронавирусом в Кемерове. В сводке на утро 18 июня сказано,...

Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП в Кузбассе Четверо пострадавших госпитализированы: водитель и два пассажира иномарки, а также 16-летний...