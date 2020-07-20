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В Белово стартовала областная акция «1 сентября — каждому школьнику»

Первая ярмарка в рамках ежегодной областной акции «Первое сентября – каждому школьнику» прошла сегодня во Дворце творчества детей и молодежи имени Добробабиной города Белова.

На мероприятие были приглашены семьи из Белова и Беловского района.

По 5 тыс. рублей получили семьи, в которых воспитывается 184 ребенка, общая сумма – 920 тыс. рублей. По 10 тыс. рублей вручено семьям, в которых воспитывается 23 ребенка, общая сумма – 230 тыс. рублей.

Акция продлится до 20 августа.

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kuzbassnews.ru
20/07/2020
Образование
Общество
Топ
Белово

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