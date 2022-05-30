В Белово в ДТП погиб мужчина и пострадал ребенок

Предварительно установлено, что 28 мая в ночное время девятнадцатилетний житель Белово, управляя автомобилем ВАЗ-2110, совершил наезд на семью. Пешеходы переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм мужчина скончался на месте, женщина и ребенок, 2019 года рождения, госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.

Кроме того, прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой при выявлении нарушений будут приняты меры реагирования.

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