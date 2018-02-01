В Белово возобновилась борьба со снегом

Loading...
В очередную «тулеевскую» среду на борьбу со снегом и наледью вышли более 1100 беловчан. Уборкой улиц занимались работники коммунальной сферы, студенты, волонтёры и общественники. Сотрудники муниципальных предприятий приводили в порядок прилегающие и закрепленные территории.
Только во время субботника было задействовано 27 единиц спецтехники. Основной упор в работе коммунальные службы сделали на очистку дорог общего пользования и магистральных проездов, а также на устранение снежных навесов с крыш и козырьков зданий. Всего было очищено 37 километров дорог, 11 кровель многоквартирных жилых домов.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
За нарушение ПДД (правил дорожного движения) в Кемерове привлекли к административной...
|
В Кузбассе 60-летний мужчина житель города Прокопьевска заказал в сети Интернет бинокль за 13 тысяч...
|
На вечеринке для пришедший устроят бармен-шоу, научат делать эликсир любви, проведут конкурсы и ...
|
В Кузбассе специалисты ГИБДД и Гостехнадзора усилили контроль за водителями снегоходов.