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В Белово директор муниципального учреждения незаконно выписывала себе премии

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора одного из муниципальных предприятий, занимающихся капитальным строительством, в Белово. Она  обвиняется в совершении 7 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, т.е. хищение, денежных средств,  вверенных виновному).

По версии следствия, обвиняемая, находясь на рабочем месте, давала указания главному бухгалтеру учреждения, для которой указания обвиняемой были обязательными для исполнения, о внесении в приказы своей фамилии о поощрении к различным праздникам и мероприятиям. При этом женщина достоверно знала о том, что она не имеет права сама себя поощрять. Такое право имел работодатель – глава Беловского городского округа. Таким образом, обвиняемая совершила присвоение, т.е. хищение, денежных средств, вверенных ей с использованием служебного положения, причинив ущерб предприятию на сумму более 96 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
09/08/2017
Происшествия
Белово
Новости Кузбасса

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