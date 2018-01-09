В Белово задержали цыгана, переодетого в женщину

В дежурную часть беловской полиции обратилась 32-летняя жительница поселка Инской, которую обманула цыганка. Сумма ущерба составила около 40 000 рублей.

Двумя месяцами ранее беловчанка познакомилась с молодой цыганкой, которая представилась Маргаритой и предложила потерпевшей погадать, а также снять порчу. Жительница Инского доверилась ей, неоднократно впускала гадалку к себе в дом и в качестве благодарности помогала ей как деньгами, так и выручала предметами быта: кофеваркой, постельным бельем, подушками и одеялами. В очередной раз Маргарита за свои услуги потребовала от хозяйки дома ноутбук. Получив отказ, цыганка начала угрожать потерпевшей, что если она не получит гаджет, то наведет смертельную порчу на ее сына.

Испугавшись за здоровье ребенка, женщина отдала цыганке ноутбук и после этого обратилась за помощью в полицию.

Уже через несколько часов сотрудники уголовного розыска задержали за совершение преступления подозреваемую. Ею оказался переодетый в женщину 26-летний мужчина, ранее судимый за аналогичное мошенничество. Стражи порядка изъяли у него все похищенное.