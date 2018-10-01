В Беловском районе охотник случайно застрелил друга

Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Беловского района, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности своему другу.

В июле пьяный мужчина на коллективной охоте дважды выстрелил из охотничье-промыслового самозарядного карабина в сторону кустов и деревьев, думая, что там прячется лось.

Однако, как оказалось, пули попали в 33-летнего мужчину. Поняв, что он наделал, охотник вызвал полицию.

В ходе осмотра места происшествия криминалисты искали стреляные гильзы с помощью металлоискателя, однако поиски были затруднены: высокая трава, неверная ориентировка охотников. Инспектором отделения лицензионно-разрешительной работы по Белово и Беловскому району Управления Росгвардии по Кемеровской области с целью установления дистанции выстрела, а также местонахождения гильзы было предложено провести эксперимент. Так, после произведенного им выстрела с указанной охотником точки его выстрела удалось установить примерную траекторию полета гильзы. После чего в данном секторе и были найдены 2 стреляные гильзы от карабина.

В ходе следствия также было выявлено, что компания занималась охотой вне охотничьего сезона, без разрешения и путевки, в нарушение правил охоты.