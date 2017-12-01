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В беловском такси пассажир выстрелил попутчику в глаз

В офтальмологическое отделение беловской больницы с травмой глаза обратился 24-летний житель поселка Чертинский.

Врачи обнаружили многочисленные инородные тела в роговице поврежденного глаза.

Оказалось, что мужчина получил травму от попутчика, с которым вместе ехал в такси. Травмированный рассказал, что вместе с друзьями в поселке Чертинский сел в автомобиль, в котором уже находился пассажир. Приехав в поселок Новый Городок  пассажир, сидевший рядом с водителем, неожиданно развернулся, резко достал пистолет и выстрелил в попутчиков, сидевших на заднем сидении, после чего скрылся в подъезде многоэтажного дома.

Полицейские задержали стрелка: им оказался 32-летний местный житель, который, как выяснилось, хотел напугать попутчиков и произвел в их сторону выстрел из сигнального пистолета, поскольку ему показалось, что те договаривались его ограбить. В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого, полицейские обнаружили и изъяли пистолет, который он спрятал в морозильной камере холодильника.

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
01/12/2017
Происшествия
Белово
Новости Кузбасса

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