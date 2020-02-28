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В Березовском бойцы Росгвардии помогли эвакуировать жителей при возгорании в многоэтажном доме

   Накануне вечером в Березовском экипаж Росгвардии вневедомственной охраны в составе старшего прапорщика Максима Михайлова и младшего сержанта Дениса Семизарова получил информацию о пожаре в жилом доме по улице Мира. Для обеспечения охраны места происшествия группа задержания отправилась на адрес.

    На момент прибытия на месте уже находился пожарный расчет. Экипаж Росгвардии оказал содействие сотрудникам МЧС при эвакуации жителей из задымленного подъезда. Всего было выведено на свежий воздух пятнадцать жильцов.

 

    После ликвидации возгорания, росгвардейцы оцепили место происшествия и обеспечили охрану имущества местных жителей, пока они не смогли вернуться домой.

Происшествия
Березовский
kuzbassnews.ru
28/02/2020
Происшествия
Березовский
Новости Кузбасса

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