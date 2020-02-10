В Березовском бойцы Росгвардии задержали разыскиваемого похитителя строительных инструментов

В Березовском экипаж Росгвардии вневедомственной охраны в ходе патрулирования городских улиц задержал подозрительного прохожего, подходящего под описание в ориентировке на подозреваемого в краже.

Задержанным оказался ранее судимый за совершение имущественного преступления 41-летний местный житель с признаками опьянения. В ходе проверки подтвердился факт его нахождения в оперативном розыске. По предварительной информации, подозреваемый с помощью лома вскрыл входную дверь гаража, принадлежащего 49-летней местной жительнице. Из помещения злоумышленник похитил дисковую пилу, два шуруповерта и два перфоратора, после чего реализовал имущество гражданки.

Для дальнейшего разбирательства бойцы передали разыскиваемого правоохранителям.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что лучший способ защитить имущество – установка технических средств охраны. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно экипажам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников. Подробную информацию о защите имущества граждане могут узнать на официальном сайте регионального силового ведомства 42.rosgvard.ru.