В библиотеках Тяжинского округа открылись выставки, посвященные Дню шахтера

В преддверии главного праздника Кузбасса в Итатской модельной библиотеке семейного чтения оформлена выставка-инсталляция «Могучий угольный Кузбасс». В экспозициях представлена литература об истории развития угольной отрасли области, о женщинах-труженицах, которые в самые трудные для страны годы работали в шахтах Кемеровского рудника, заменив в забоях мужчин. Здесь же книги об угольщиках, прославившихся добывая «черное золото».

В краеведческом отделе Бороковской сельской библиотеки оформлена книжная выставка «Кузбасс шахтерский», где представлены книги об истории угледобычи в регионе, о нелегком шахтерском труде, достижениях и рекордах кузбасских горняков.