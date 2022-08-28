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В библиотеках Тяжинского округа открылись выставки, посвященные Дню шахтера

В преддверии главного праздника Кузбасса в Итатской модельной библиотеке семейного чтения оформлена выставка-инсталляция «Могучий угольный Кузбасс». В экспозициях представлена литература об истории развития угольной отрасли области, о женщинах-труженицах, которые в самые трудные для страны годы работали в шахтах Кемеровского рудника, заменив в забоях мужчин. Здесь же книги об угольщиках, прославившихся добывая «черное золото».
В краеведческом отделе Бороковской сельской библиотеки оформлена книжная выставка «Кузбасс шахтерский», где представлены книги об истории угледобычи в регионе, о нелегком шахтерском труде, достижениях и рекордах кузбасских горняков.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/08/2022
Культура
Тяжин
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