Новости Кузбасса

В Центральной библиотеке г. Калтан оформлена книжно-иллюстративная выставка «Православный календарь: сентябрь»
Вниманию читателей представлены материалы из средств массовой информации, православные книги и брошюры, посвященные Великим двунадесятым праздникам: Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня и празднику в память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Также на выставочных стендах представлены репродукции икон, созданные мастерами разных иконописных школ и направлений.
Посетить выставку можно до 30 сентября.
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