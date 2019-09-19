Новости Кузбасса

Из Кемерова запустят ещё один рейс к морю Крупнейший чартерный авиаперевозчик России — компания AZUR Air — расширяет маршрутную сеть в осенне...

Трое детей пострадали от укусов клещей в летних лагерях в Кузбассе Выяснилось, что проверяющие обнаружили в разных территориях Кузбасса целый «букет» нарушений. Так,...

Почти 70% многоквартирных домов Кузбасса получают отопление В настоящее время запуск отопления завершается в детские сады, школы и больницы, — сообщили в...