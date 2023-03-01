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В Центре общения старшего поколения Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу в г. Новокузнецке состоялся литературный вечер, посвященный творчеству Марины Цветаевой

Литературно-музыкальную композицию «Если душа родилась крылатой» о жизни и творчестве поэта подготовили сотрудники Центральной городской библиотеки им. Н.В.Гоголя г. Новокузнецка. Тему предложили активисты Центра общения, а специалисты СФР организовали литературную гостиную в зале клиентской службы в Центральном районе г. Новокузнецка. Гости знакомились с произведениями Марины Цветаевой, не только слушая отрывки из ее стихотворений, но и вспоминая фрагменты из знакомых художественных фильмов «Ирония судьбы или с лёгким паром!», «Жестокий романс» и др., в которых звучали песни на стихи поэта.

«Творчество М. Цветаевой совсем иначе слушалось в уютной и доброжелательной обстановке гостиной Центра общения, чем читая стихи, сидя дома. Здесь и стихи, и романсы, и песни из кино, фото, и вся ее жизнь, слушались, затаив дыхание. По доброму русскому обычаю - гостей  встретили и напоили чаем. Никому не хотелось расходиться... Спасибо большое за такие встречи Социальному фонду!» – пишет в своем отзыве о мероприятии Татьяна Куликова, ветеран Новокузнецкого алюминиевого завода, член регионального союза журналистов.

За чаепитием гости активно обсуждали услышанное, сойдясь во мнении, что поэзия – это душа человека, а минуты, проведенные в литературной гостиной, перенесли их в пору волнующей юности, добавили ощущения весны и бодрости.

 

 

Фото: СФР

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kuzbassnews.ru
01/03/2023
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