В центре социального обслуживания населения Тяжинского муниципального прошла выставка лоскутного шитья
Свои произведения землякам представила получатель социальных услуг отделения дневного пребывания Елизавета Мелитеевна Гапонова.
За годы увлечения лоскутным шитьем у нее накопилось немало самых оригинальных работ. У каждой из них своя цветовая гамма, позволяющая легко вписать в нее разнообразные геометрические фигуры.
Представленные на выставке «Лоскутная мозаика» работы вызвали большой интерес у получателей социальных услуг. Елизавета Мелитеевна рассказала о том, что искусство лоскутного шитья не требует особых материальных затрат, ведь для изделий из лоскутков можно использовать старые, ненужные вещи.
Специалисты считают, что занятия творчеством в пожилом возрасте – это не только самореализация, но также еще и улучшение как эмоционального, так и физического состояния.
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