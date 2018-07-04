В центре занятости населения Тяжинского района подвели итоги профобучения в первом полугодии

За период с января по июнь 2018 года ЦЗН Тяжинского района было организовано профессиональное обучение для 62 безработных граждан по 10 профессиям: парикмахер, кассир торгового зала, швея, закройщик, специалист кадровой службы (инспектор по кадрам), продавец продовольственных товаров (широкого профиля), электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, повар, электрогазосварщик. В составе группы по дополнительным курсам повышения квалификации по образовательной программе «1С: Бухгалтерия» проходили обучение три безработных женщины и одна женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Из числа приступивших граждан к профессиональному обучению 24 человека являются жителями сельской местности, из них 5 человек уже завершили профессиональное обучение. Кроме этого к обучению приступили 7 граждан, впервые ищущих работу, ранее нигде не работавших. Также изъявили желание пройти профессиональное обучение 1 гражданин предпенсионного возраста и 1 инвалид.

Согласно статистическим данным профессиональным обучением заинтересовались 19 молодых граждан в возрасте от 16 до 29 лет, что составляет 30,2 % от общего числа направленных на обучение и 33 гражданина, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва, что составляет 53,2 % от общего числа направленных на обучение. Средняя продолжительность обучения за 6 месяцев 2018 года составила 1,02 месяца.

После успешного завершения обучения в образовательном учреждении 9 безработным гражданам, а также одной женщине, находящийся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет были выданы документы установленного государственного образца (свидетельство, удостоверение).

В настоящее время в центре занятости идет комплектование учебных групп по профессиям, востребованным на рынке труда. Среди них: повар 4-5 разряда, стропальщик, тракторист категории «С», охранник 6 разряда, электрогазосварщик 3-4 разряда, машинист (кочегар) котельной. А также по дополнительным курсам: основы пользования персональным компьютером и «1С: Бухгалтерия». Все кандидаты на обучение, успешно прошедшие тестирование, в ближайшее время приступят к профессиональному обучению.