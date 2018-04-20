В центре занятости населения Тяжинского района прошла Всекузбасская ярмарка вакансий

Ярмарку, посвященную Дню службы занятости населения, посетили более 40 граждан ищущих работу. На ярмарке были представлены 28 вакансий от работодателей: ПАО «Российская государственная страховая компания», Тяжинское сельское потребительское общество, Тяжинский районный союз потребительских обществ, Тяжинский филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области», ООО «Кузбассконсервмолоко», ФКУ «Колония-поселение № 2 ГУФСИН России по Кемеровской области», УСЗН администрации Тяжинского муниципального района.

Гражданам, ищущим работу, были предложены вакансии по следующим профессиям и специальностям: финансовый консультант, полицейский водитель, повар, мастер, водитель автомобиля, тракторист-машинист, младший инспектор группы надзора отдела безопасности и другие.

По результатам ярмарки 9 человек были приглашены на собеседование к работодателям. Специалисты службы занятости ознакомили участников ярмарки с государственными услугами, предоставляемыми ЦЗН. Вниманию граждан также были представлены: презентация Портала «Работа в России» и информация о возможности участия в программе «Развитие малого и среднего предпринимательства».

Также на ярмарке можно было познакомиться со справочно-информационным материалом в виде памяток и буклетов.