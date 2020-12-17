Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Чебулинском округе начали заливать катки

В центре Верх-Чебулы на детской площадке залит первый каток. Для любителей активного отдыха в ближайшее время будут залиты еще два катка – в селе Усть-Серта и возле Верх-Чебулинской средней школы.
Инициативной группой из числа жителей и предпринимателей поселка при поддержке главы округа Н.А. Ворониной на перекрестке улиц Октябрьская и Юбилейная в Верх-Чебуле началось строительство хоккейной коробки.
На базе Верх-Чебулинского культурно-досугового центра организован пункт проката зимнего спортивного инвентаря. Дети из многодетных малообеспеченных семей могут воспользоваться спортивным инвентарём бесплатно.

Общество
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
17/12/2020
Общество
Верх-Чебула
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе от коронавируса скончались 28 работников медицинских учреждений
28 работников медорганизаций скончались за весь период пандемии коронавируса в Кузбассе. По каждому...
Назревает война между валидаторами и новокузнецкими хакерами
Ранее ВашГород.ру сообщал о махинациях валидатора. А именно о том, что очередные жалобы посыпались...
Глава Новокузнецка совершил рабочий объезд города на общественном транспорте
Сергей Кузнецов лично проверил работу общественного транспорта Новокузнецка. По его словам,...
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов признал проблемы после транспортной реформы
Сергей Кузнецов, исполняющий обязанности мэра Новокузнецка, высказался по поводу транспортной...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus