В Чебулинском округе начали заливать катки

В Кузбассе от коронавируса скончались 28 работников медицинских учреждений 28 работников медорганизаций скончались за весь период пандемии коронавируса в Кузбассе. По каждому...

Назревает война между валидаторами и новокузнецкими хакерами Ранее ВашГород.ру сообщал о махинациях валидатора. А именно о том, что очередные жалобы посыпались...

Глава Новокузнецка совершил рабочий объезд города на общественном транспорте Сергей Кузнецов лично проверил работу общественного транспорта Новокузнецка. По его словам,...