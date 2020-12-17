В Чебулинском округе начали заливать катки

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В центре Верх-Чебулы на детской площадке залит первый каток. Для любителей активного отдыха в ближайшее время будут залиты еще два катка – в селе Усть-Серта и возле Верх-Чебулинской средней школы.
Инициативной группой из числа жителей и предпринимателей поселка при поддержке главы округа Н.А. Ворониной на перекрестке улиц Октябрьская и Юбилейная в Верх-Чебуле началось строительство хоккейной коробки.
На базе Верх-Чебулинского культурно-досугового центра организован пункт проката зимнего спортивного инвентаря. Дети из многодетных малообеспеченных семей могут воспользоваться спортивным инвентарём бесплатно.
17/12/2020
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