В Чебулинском округе прошла региональная акция «Рождество для всех и каждого»

Угольная генерация обошлась дешевле ВИЭ минимум на 30% Газовая и угольная технологии остаются наиболее дешевыми по строительству и эксплуатации...

В Кузбассе осужденные подготовили к праздникам более 500 снежных и ледовых скульптур Много внимания в работах уделено символу 2021 года — быку. Не забыты Дед Мороз и Снегурочка, герои...

В МЧС предупредили кузбассовцев о морозах В ближайшие два дня в отдельных территориях региона сохранится холодная погода с очень низкими...