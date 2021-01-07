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В Чебулинском округе прошла региональная акция «Рождество для всех и каждого»

Работники культуры из села Усть-Чебула с рождественскими колядками побывали во дворах жителей села. Хозяева тепло встречали ряженых, вспоминали, как праздновали Рождество в детстве и пели частушки.
В Рождественский сочельник, Центр народных ремесел завершил серию творческих мастер-классов и лабораторий новогодней и рождественской тематики. Их участники своими руками изготовили замечательные Рождественские венки.

Культура
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
07/01/2021
Культура
Верх-Чебула
Новости Кузбасса

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