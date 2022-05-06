В Чебулинском округе состоялся очередной этап I спартакиады

Соревнования по волейболу, посвященные 260-летию поселка Верх-Чебула, прошли на базе детско-юношеской спортивной школы.

По итогам состязаний среди предприятий, учреждений и организаций округа победу одержала команда ФКУ КП-2 (Поселок 1-й). Второе место заняла команда ФКУ КП-3 (Новоивановский). Третье место досталось представителям учреждений образования округа.

Всего в рамках спартакиады пройдут соревнования по 11 видам спорта. Награждение победителей состоится в августе 2022 года в День физкультурника.