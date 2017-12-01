В чемпионате по регби на колясках сборная Кузбасса заняла третье место

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В Тульской области состоялся чемпионат России по регби на колясках среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, на котором сборная команда Кемеровской области заняла третье место.
В составе команды - прокопчане Илья Мысляв и Павел Зязев, новокузнечане Андрей Павленко и Сергей Поддубный, а также Александр Кузнецов из Киселевска и Иван Пискарев из Новокузнецкого района.
01/12/2017
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