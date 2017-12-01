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В чемпионате по регби на колясках сборная Кузбасса заняла третье место

В Тульской области состоялся чемпионат России по регби на колясках среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, на котором сборная команда Кемеровской области заняла третье место.

В составе команды - прокопчане Илья Мысляв и Павел Зязев, новокузнечане Андрей Павленко и Сергей Поддубный, а также Александр Кузнецов из Киселевска и Иван Пискарев из Новокузнецкого района.

Спорт
Киселевск
Новокузнецк
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
01/12/2017
Спорт
Киселевск
Новокузнецк
Прокопьевск
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