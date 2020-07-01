В четырех кузбасских поселках установили спортивные площадки ГТО по нацпроекту «Демография»

В Кузбассе опровергли фейк о переходе на дистанционное образование Балакирева еще раз заверила, что ни о каком переводе на дистанционное образование речи не идет....

Фонтаны заработают в Кемерове с опозданием в два месяца Кемеровские власти приняли решение запустить городские фонтаны и рассказали, какие из них...

Евгения Искандарова победила в реалити-шоу «Остров героев» Искандарова отметила, что она с детства считает себя авантюристкой, а потому всегда испытывала...