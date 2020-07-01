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В четырех кузбасских поселках установили спортивные площадки ГТО по нацпроекту «Демография»

Четыре малые спортивные площадки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) установили в поселках городского типа Верх-Чебула, Тисуль, Крапивинский, а также в поселке Школьный Прокопьевского муниципального округа. Спортивные объекты общей стоимостью около 12 млн рублей получены в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Крапивинский
Прокопьевск
Тисуль
kuzbassnews.ru
01/07/2020
Общество
Топ
Верх-Чебула
Крапивинский
Прокопьевск
Тисуль
Новости Кузбасса

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