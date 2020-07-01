В четырех кузбасских поселках установили спортивные площадки ГТО по нацпроекту «Демография»

Четыре малые спортивные площадки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) установили в поселках городского типа Верх-Чебула, Тисуль, Крапивинский, а также в поселке Школьный Прокопьевского муниципального округа. Спортивные объекты общей стоимостью около 12 млн рублей получены в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Балакирева еще раз заверила, что ни о каком переводе на дистанционное образование речи не идет....
|
Кемеровские власти приняли решение запустить городские фонтаны и рассказали, какие из них...
|
Искандарова отметила, что она с детства считает себя авантюристкой, а потому всегда испытывала...
|
Прогнозы федерального Росгидромета будто обходят Урал стороной, о нем практически не упоминается:...