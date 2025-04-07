В День беременных в Мариинске для будущих мам провели цикл познавательных программ

В комплексном центре социального обслуживания населения состоялась встреча «Мама – лучшее имя на свете». Работники здравоохранения рассказали о медицинском сопровождении беременных, а творческие коллективы Мариинского округа подготовили праздничную программу. Будущим мамам вручили наборы детских памперсов и комплекты постельного белья, после чего собравшиеся пообщались за чашечкой чая.

В культурно-досуговом объединении «Праздник» прошла познавательная программа «Беременность, как праздник». Медики, специалисты страхования и социальной защиты населения обсудили с будущими мамами важнейшие вопросы, касающиеся их здоровья и прав. Также прошли конкурсы, по итогам которых участниц наградили дипломами, что стало приятным дополнением к празднику. Особую атмосферу создавали музыкальные поздравления, подготовленные артистами округа.

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)