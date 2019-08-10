В День физкультурника в Тяжине прошла II районная спартакиада по национальным видам спорта

Соревнования посвящены 80-летию Дня физкультурника, 95-летию Тяжинского района и 300-летию открытия Кузбасса. В спартакиаде приняли участие две команды ребят, отдыхающих в загородном лагере «Олимпиец», команды Ступишинского, Листвянского, Чулымского и Новоподзорновского сельских поселений, команда Тяжинского городского поселения.

С приветственным словом к физкультурникам обратился первый заместитель главы Тяжинского муниципального района Анатолий Викторович Барков. Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района были отмечены победители Первенства Сибирского федерального округа по пауэрлифтингу (троеборью) Ирина Погуляева, Данил Прокопенко, Сергей Шуршилин. За достойное воспитание детей Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района отмечены Владимир Викторович и Наталья Сергеевна Погуляевы, Лариса Александровна Прокопенко, Руслан Борисович и Наталья Юрьевна Шуршилины.

Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждена призер Первенства России по карате кекусинкай Александра Полуяктова. За достойное воспитание дочери Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района отмечены Антон Сергеевич и Надежда Анатольевна Полуяктовы.

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, подготовку спортсменов, достойно представляющих Тяжинский район, Кемеровскую область на межрегиональных соревнованиях Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района награжден тренер-преподаватель Тяжинской детско-юношеской спортивной школы Алексей Николаевич Мамайкин.

За значительный вклад в развитие физкультуры и спорта, подготовку спортсменов, достойно представляющих Тяжинский район, Кузбасс на всероссийских соревнованиях Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района награжден тренер Кемеровской областной федерации карате кекусинкай Юрий Александрович Корыткин.

В программу спартакиады по национальным видам спорта вошли лапта, куреш (борьба на поясах), мас-рестлинг (перетягивание палки), метание дубины и буксирование погрузчика. Заслуженные награды участникам спартакиады вручил председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин. По итогам общекомандного зачета почетный переходящий кубок районной спартакиады по национальным видам спорта остался у победителей – команды Тяжинского городского поселения. В подарок от единороссов каждая команда получила по футбольному мячу.