В День города в Калтане выбрали самую красивую девушку

Валерия Лызлова получила титул «Краса Калтана-2017».

Шоу-конкурс девичей красоты «Краса Калтана-2017» проводится в городе уже третий год. На этот раз за титул боролись 10 конкурсанток.

Участницы профессионально показали дефиле в деловом и спортивном стиле, а также в вечерних платьях.

Особый колорит празднику придавали пиротехнические спецэффекты, водяные фонтаны и огромный светодиодный экран.