В День города в Калтане выбрали самую красивую девушку

Валерия Лызлова получила титул «Краса Калтана-2017».
Шоу-конкурс девичей красоты «Краса Калтана-2017» проводится в городе уже третий год. На этот раз за титул боролись 10 конкурсанток.
Участницы профессионально показали дефиле в деловом и спортивном стиле, а также в вечерних платьях.
Особый колорит празднику придавали пиротехнические спецэффекты, водяные фонтаны и огромный светодиодный экран.
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