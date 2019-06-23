В День памяти и скорби в Тяжине на площади Победы прошел митинг-реквием

В Кемерове появятся десять новых детских игровых площадок В столице Кузбасса началась установка десяти новых детских игровых комплексов. Они появятся в...

Малышева объяснила причины смерти Доренко В программе «Жить здорово!» на Первом канале сегодня вспоминали Сергея Доренко. Елена Малышева...

Кемеровчанка ищет хозяев обаятельному псу Кемеровчанка просит откликнуться хозяев собаки, которая прибилась к ее дому и не уходит. Жительница...