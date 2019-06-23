В День памяти и скорби в Тяжине на площади Победы прошел митинг-реквием

Loading...
К участникам митинга «Мы замолкаем, глядя в небеса», посвящённого 78-ой годовщине начала Великой Отечественной войны обратился председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин.
Почтив память героев минутой молчания, собравшиеся возложили цветы к мемориалу земляков погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В столице Кузбасса началась установка десяти новых детских игровых комплексов. Они появятся в...
|
В программе «Жить здорово!» на Первом канале сегодня вспоминали Сергея Доренко. Елена Малышева...
|
Кемеровчанка просит откликнуться хозяев собаки, которая прибилась к ее дому и не уходит. Жительница...
|
Кузбассовец продаёт золотые месторождения. Соответствующую публикацию он разместил на сайте...