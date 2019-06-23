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В День памяти и скорби в Тяжине на площади Победы прошел митинг-реквием

К участникам митинга «Мы замолкаем, глядя в небеса», посвящённого 78-ой годовщине начала Великой Отечественной войны обратился председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин.
Почтив память героев минутой молчания, собравшиеся возложили цветы к мемориалу земляков погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/06/2019
Общество
Тяжин
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