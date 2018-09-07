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В День выборов кузбассовцы смогут проконсультироваться у представителей ПФР

9 сентября в Единый день голосования сотрудники территориальных органов ПФР по Кемеровской области проведут выездные консультации по пенсионной тематике на территориях 92 избирательных участков региона.

Большинство представительств Пенсионного фонда будет находиться на избирательных участках Анжеро-Судженска, Осинников,  Новокузнецка и г. Березовского, где участие сотрудников ПФР уже стало традицией. Избиратели смогут проконсультироваться по пенсионным вопросам, темам, связанным с материнским капиталом или социальными выплатами, которые находятся в ведении ПФР.

Чтобы лучше разобраться в актуальном для них вопросе, посетители смогут взять с собой брошюры, лифлеты и листовки, в которых ярко и доступно иллюстрируется широкий спектр тем пенсионного законодательства.

Общество
kuzbassnews.ru
07/09/2018
Общество
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