В День защитника Отечества в Калтане состоялся первый «Снегоходный фестиваль»

Стас Михайлов записал видеообращение на набережной Кемерова Популярный российский певец прибыл в областной центр и снял ролик, в котором поздравляет...

Ночью в Кузбассе загорелась Toyota Camry Ночью Ленинске-Кузнецком загорелся автомобиль Toyota Camry.

Жители Колы жалуются на странную уборку снега КОЛА/24 февраля/ БИ-ПОРТ – Жители Колы жалуются в социальных сетях на странное качество уборки...