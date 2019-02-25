В День защитника Отечества в Калтане состоялся первый «Снегоходный фестиваль»

Мероприятие проходило сразу на двух локациях - в районе лыжной базы и у подножья горы «Солнечная». В программу спортивного праздника входили соревнования на горных и утилитарных снегоходах, показательный заезд на сноубайке, катание на сноутюбингах. 16 смелых мужчин стали участниками заезда, каждому из них пришлось покорить трассу протяженностью в 1250 метров. Призовые места распределились следующим образом:
Специальная номинация «За волю к Победе»
Богрецов Сергей, Осинники
Утилитарные снегоходы
1 место - Лагунов Сергей, Калтан
2 место - Егоров Александр, Осинники
3 место - Дрягин Сергей, Осинники
Горные снегоходы
1 место - Коваленко Сергей, Осинники
2 место - Нагорный Сергей, Осинники
3 место - Цуканов Сергей, Осинники
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Популярный российский певец прибыл в областной центр и снял ролик, в котором поздравляет...
|
Ночью Ленинске-Кузнецком загорелся автомобиль Toyota Camry.
|
КОЛА/24 февраля/ БИ-ПОРТ – Жители Колы жалуются в социальных сетях на странное качество уборки...
|
По словам местных жителей, одна из водителей при движении задним ходом не убедилась в безопасности...