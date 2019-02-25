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В День защитника Отечества в Калтане состоялся первый «Снегоходный фестиваль»

Мероприятие проходило сразу на двух локациях - в районе лыжной базы и у подножья горы «Солнечная». В программу спортивного праздника входили соревнования на горных и утилитарных снегоходах, показательный заезд на сноубайке, катание на сноутюбингах. 16 смелых мужчин стали участниками заезда, каждому из них пришлось покорить трассу протяженностью в 1250 метров. Призовые места распределились следующим образом:

 

Специальная номинация «За волю к Победе»

Богрецов Сергей, Осинники

 

Утилитарные снегоходы

1 место - Лагунов Сергей,  Калтан

2 место - Егоров Александр, Осинники

3 место -  Дрягин Сергей, Осинники

 

Горные снегоходы

1 место - Коваленко Сергей, Осинники

2 место - Нагорный Сергей, Осинники

3 место - Цуканов Сергей, Осинники

Спорт
Калтан
kuzbassnews.ru
25/02/2019
Спорт
Калтан
Новости Кузбасса

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