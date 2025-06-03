В День защиты детей сотрудники Росгвардии гарантировали безопасность юных жителей Кузбасса

В Кемеровской области подразделения вневедомственной охраны Росгвардии, взаимодействуя с другими структурами правопорядка, успешно провели комплекс мероприятий, направленных на поддержание безопасной обстановки во время празднования Дня защиты детей.

Мероприятия с участием росгвардейцев прошли в различных городах области. Наиболее ярким стало событие в городе Осинники. Стражи правопорядка познакомили ребят с патрульным автомобилем, а также помогли юным кузбассовцам на время почувствовать себя частью важной службы, примерив бронежилет и шлем.

Благодаря грамотным действиям стражей правопорядка праздник прошел без происшествий.

Фото: Росгвардия