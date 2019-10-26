В деревне Акимо-Анненка Тяжинского района создана зона отдыха

Кузбасс вернет в федеральный бюджет 373,5 миллиона рублей Власти Кузбасса возвратят в федеральный бюджет 373,5 миллиона рублей. Они не предоставили...

Троих фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» выпустили из СИЗО Троих обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» суд выпустил из СИЗО, 25 октября сообщается...

Известный певец снял на видео последствия снегопада в Кемерове Известный певец Тима Белорусских, который выступил 24 октября в Кемерове, снял на видео последствия...