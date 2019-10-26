В деревне Акимо-Анненка Тяжинского района создана зона отдыха

В рамках конкурса проектов «Твой Кузбасс – твоя инициатива» здесь установлены три парковых дивана и четыре тренажера для занятий спортом. Благоустройство спортивной площадки с уличными тренажерами даст возможность привлечь детей и взрослых к активному отдыху.
В целом, на благоустройство этого объекта из областного бюджета направлено более 262 тыс. рублей. Местные жители внесли свой вклад в размере 23 тыс. рублей, еще 3 тыс. рублей добавила индивидуальный предприниматель Лариса Михайловна Дорошенко. Селяне и дальше намерены участвовать в программе инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива».
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