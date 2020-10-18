В деревне Листвянка Тисульского района открылся памятник летчику-космонавту Алексею Леонову

В этот день и сам скульптор - Виктор Атучин, трудившийся над изготовлением бюста Леонова, приехал на церемонию открытия памятника. Скульптурная композиция «Дорога к звёздам», включает в себя стелу из кованой меди с изображением Земли, орбиты, спутника и цитатой дважды Героя Советского Союза Алексея Архиповича Леонова «Было так тихо, что я слышал, как бьётся моё сердце».
Сквер, благоустроенный в этом году, станет замечательным местом отдыха для всех жителей. Здесь уложили брусчатку, разбили газоны, установили скамейки. Рядом находятся несколько игровых и спортивных площадок.
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