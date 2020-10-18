В деревне Листвянка Тисульского района открылся памятник летчику-космонавту Алексею Леонову

Губернатор Кузбасса направил в горбольницу пять фельдшеров и 20 студентов Для решения ситуации глава Кузбасса связался с Минздравом. Принято решение о направлении пяти...

Проживающий рядом с аэропортом кемеровчанин обвинил власти в наплевательском отношении Житель частного сектора, расположенного рядом с аэропортом в Кемерове пожаловался на свалки и грязь...

«Не хочу наводить панику»: пациентка кемеровского ковидария о ситуации с COVID-19 Распространение коронавирусной инфекции в Кузбассе продолжается. В регионе уже подтвердилось 12 938...