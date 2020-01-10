В деревне Новомарьинка Тяжинского района прошла виртуальная экскурсия

Стало известно, сколько детей родилось в Кузбассе в Рождество Все мамы в рамках акции "Родился ребёнок" получат по 10 тысяч рублей и памятный медальон...

В Кузбасс поступит миллиард рублей на строительство больницы В 2020 — 2022 годах регионы России на строительство медицинских учреждений получат более 95...

Синоптики рассказали о похолодании в Кузбассе в ближайшие дни Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на ближайшие дни. Судя по прогнозу, в регионе будет...