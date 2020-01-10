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В деревне Новомарьинка Тяжинского района прошла виртуальная экскурсия

В рамках реализации программы «Путешествие на поезде «Память» специалисты центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района познакомили местных жителей с памятниками погибшим в годы Великой Отечественной войны, установленными в городе Краснодаре.
Также присутствующие посмотрели документальный фильм о земляке, участнике войны, герое Кузбасса Николае Ивановиче Масалове. На встрече вспомнили советских артистов, выступавших во фронтовых творческих бригадах, прослушали песни о войне.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
10/01/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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