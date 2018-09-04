Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В детском доме «Ласточкино гнездышко» поселка Нововосточный побывали шефы

С началом нового учебного года воспитанников детдома поздравили сотрудники главного финансового управления Кемеровской области Марина Петровна Чухонцева и Светлана Сергеевна Мочалова, а также полицейские отдела МВД России по Тяжинскому району Андрей Викторович Мамайсур и Наталья Александровна Кузнецова.
Гости обратились к ребятам с напутственными словами, пожелали крепкого здоровья, добрых дел и начинаний, вручили им сладкие подарки, настольные игры и спортивный инвентарь.
Под руководством педагога-организатора Анны Михайловны Лиферовой ребята подготовили к приезду шефов мини-спектакль «Время все успеть». В творческой мастерской (руководитель Татьяна Анатольевна Морокова) воспитанники детдома своими руками изготовили для гостей механические часы с надписью – «Время всё успеть». В актовом зале оформили фотовыставку «Лето звездных ласточек-2018».
Директор детского дома «Ласточкино гнездышко» Елена Александровна Жунда поблагодарила шефов за заботу и поддержку, которую они оказывают ребятам.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/09/2018
Общество
Тяжин
Loading...
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus