В детском доме «Ласточкино гнездышко» поселка Нововосточный побывали шефы

С началом нового учебного года воспитанников детдома поздравили сотрудники главного финансового управления Кемеровской области Марина Петровна Чухонцева и Светлана Сергеевна Мочалова, а также полицейские отдела МВД России по Тяжинскому району Андрей Викторович Мамайсур и Наталья Александровна Кузнецова.

Гости обратились к ребятам с напутственными словами, пожелали крепкого здоровья, добрых дел и начинаний, вручили им сладкие подарки, настольные игры и спортивный инвентарь.

Под руководством педагога-организатора Анны Михайловны Лиферовой ребята подготовили к приезду шефов мини-спектакль «Время все успеть». В творческой мастерской (руководитель Татьяна Анатольевна Морокова) воспитанники детдома своими руками изготовили для гостей механические часы с надписью – «Время всё успеть». В актовом зале оформили фотовыставку «Лето звездных ласточек-2018».

Директор детского дома «Ласточкино гнездышко» Елена Александровна Жунда поблагодарила шефов за заботу и поддержку, которую они оказывают ребятам.