В детской больнице Белова установили новый цифровой рентгеноаппарат

Жителям Кузбасса рассказали об осложнениях от коронавируса Обращение медика из Новокузнецка опубликовал оперштаб. Анестезиолог-реаниматолог Новокузнецкой...

В Кузбассе за сутки скончались 4 пациента с коронавирусом У двух скончавшихся пациентов были тяжелые сопутствующие заболевания. Общее количество летальных...

В Кузбассе за сутки зафиксировали 173 случая коронавируса Региональный оперштаб представил данные по заболеваемости населения Кемеровской области новой...