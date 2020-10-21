В детской больнице Белова установили новый цифровой рентгеноаппарат

Рентгенодиагностический комплекс приобрели по региональной программе «Развитие здравоохранения Кузбасса» нацпроекта «Здравоохранение».
Стоимость оборудования составляет более 13,4 млн рублей.
До этого в больнице работал пленочный рентгеновский аппарат, на проявку снимков с которого уходило много времени.
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