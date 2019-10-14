В детской поликлинике Мысков врачи осваивают новое оборудование

Погиб байкер из кортежа губернатора Кемеровской области В Кемеровской области погиб мотоциклист Дмитрий Иванцов, который в компании единомышленников...

В Сети появилось видео столкновения БелАЗа и локомотива в Кузбассе На видеохостинге YouTube появилось видео аварии с участием БелАЗа и локомотива. Столкновение...

Момент ДТП в центре Кемерова попал на видео В субботу, 12 октября, на пересечении улиц Мичурина и Красноармейской произошло дорожно-...