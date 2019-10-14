В детской поликлинике Мысков врачи осваивают новое оборудование

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В мысковской детской поликлинике № 1 врачи осваивают новое оборудование: отоларингологический комбайн стоимостью 1,8 млн рублей поступил в медицинское учреждение в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Многофункциональное оборудование предназначено для обследования горла, носа, уха у детей.
Дополнительные возможности лор-комбайна позволяют медикам проводить сложные терапевтические процедуры, связанные с отсасываем патологических жидких материалов из уха, горла или носа. Предусмотрены функции подогрева инструментария и растворов для промывания, введения лекарства под давлением и др.
В комплект также входит налобный осветитель для лор-врача, что делает работу специалиста более удобной.
Фото: пресс-служба АКО
14/10/2019
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